قال مراسل قناة الإخبارية، إن الزلزال الذي تعرضت له منطقة الباحة، كان محسوسًا بشكل ضعيف.

وأضاف: “وقعت الهزة الأرضية في تمام التاسعة و 34 دقيقة، وتم تسجيلها جنوب غرب منطقة الباحة، وكانت محسوسة بشكل ضعيف في المخواة، وبلجرشي، ووسط الباحة”.

وأكمل: “لم يتم تسجيل أي بلاغات عن تلفيات أو خسائر فالهزة لم تكن قوية بشكل ملحوظ”.

وقد رصدت محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة ٩:٣٤ من صباح اليوم هزة أرضية بقوة ٣.٦٢ على مقياس ريختر، جنوب غرب الباحة وتم إرسال فريق فني متخصص لمعاينة المنطقة.

إجهاد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر:

وفي وقت سابق، أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تعرض منطقة الباحة لهزة أرضية، موضحًا أن سبب الهزة قد يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: هزة أرضية في منطقة الباحة، اللهم احفظنا واحفظ أهلنا في الباحة واحفظ المسلمين.

سبب الزلازل:

وتابع: ينشأ الزلزال كنتيجة لأنشطة البراكين أو نتيجة لوجود انزلاقات في طبقات القشرة قد يكون سبب الهزة يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.