استعرض الرئيس العام لرئاسة الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس فضائل شهر الله المحرم، كما حث على صيام يوم عاشوراء.

3 مراتب لصيام عاشوراء:

وبحسب إنفوجرافيك نشرته رئاسة الحرمين على موقع تويتر، أن صيام عاشوراء له 3 مراتب، الأولى أن يصوم المسلم عاشوراء ويصوم يومًا قبله ويومًا بعده من باب الاحتياط.

أما المرتبة الثانية فهي أن يصوم المسلم يومًا قبل عاشوراء وهو صيام التاسع مع العاشر وهو الأفضل، وبالنسبة إلى المرتبة الثالثة فهي أن يتم صيام يوم عاشوراء مع يوم بعده وهو صيام يوم 11 وقيل إن المرتبة الثالثة هي صيام يوم عاشوراء فقط.

الأفضل هو التاسع مع العاشر:

ولفت السديس خلال خطبة بعنوان “بداية العام آمال وآلام”، إلى أن الأفضل هو صيام التاسع مع العاشر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)، وهذا دل على تأكيد التاسع وأنه أفضل من صيام يوم الحادي عشر ومن لم يتيسر له صيام التاسع مع العاشر فإنه يصوم العاشر مع الحادي عشر ومن لم يستطع إلا العاشر فهذا خير، وإن صام الشهر كله فهو أعظم أجرًا ومثوبة عند الله تعالى.