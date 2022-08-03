يسعى رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر لحسم عدد من الملفات الهامة، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

مسلي آل معمر يسعى لحل 3 ملفات

وأوضح الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، أن مسلي آل معمر عاد إلى السعودية بالأمس، وذلك للوقوف على بعض الملفات الهامة وإنهائها، وهي؛ شهادة الكفاءة المالية، التوقيع مع راعٍ جديد واحتياجات الفريق الأول.

وشدد العصيمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أن إدارة النصر ستسدد اليوم التزام ذمم دائنة للاعبين، والتي تصل إلى 15 مليون ريال، وذلك من أجل استكمال شروط شهادة الكفاءة المالية واستخراجها.

وتواصل إدارة مسلي آل معمر مفاوضتها مع أكثر من لاعب لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وتؤكد التقارير توصلها لاتفاق مع المدافع البلجيكي جايسون دينايير، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يبدأ الموسم بمواجهة الوحدة

على الجانب الآخر، يبدأ العالمي منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 27 أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.