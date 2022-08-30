لا يزال نادي النصر مهتمًّا بالتعاقد مع اللاعب عبدالرحمن غريب، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اسم غريب ارتبط بالرحيل عن الأهلي بعد هبوطه لـ دوري يلو، وذلك بعد رحيل كل من السوري عمر السومة والبرازيلي كارلوس إدواردو وعبدالله حسون والمقدوني إزغيان أليوسكي.

النصر قد يقبل بشرط الأهلي:

ويريد الأهلي نيل 30 مليون ريال للتفريط في غريب لنادي النصر، بعد إصرار من اللاعب على الرحيل بحسب التقارير.

رغم أن إدارة الأهلي بذلت جهدًا كبيرًا للإبقاء على غريب للموسم الجديد في دوري يلو لكن اللاعب يُصر على اللعب في دوري المحترفين السعودي.

هل تفاوض سلمان الفرج مع عبدالرحمن غريب ؟

وفي وقت سابق، رد جراح الظفيري وكيل أعمال غريب على حقيقة ما تردد حول قيام سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بـ الهلال بالتفاوض مع غريب للانتقال إلى أزرق الرياض من الأهلي.

وكانت أنباء متداولة قالت: إن الفرج تواصل مؤخرًا مع عبدالرحمن غريب لإقناعه بالانضمام إلى الهلال.