أكدت الهيئة العامة للنقل، أنه تبقى 30 يومًا على تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية، لناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات.

وأفادت هيئة النقل عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر بأن وثيقة النقل الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات، سوف يتم تطبيقها يوم 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022م.

وأضافت هيئة النقل أن تطبيق الوثيقة يأتي تعزيزًا لسلامة عمليات النقل، وحفظًا لحقوق جميع الأطراف.

ما وثيقة النقل؟

ووثيقة النقل هي مستند يصدر بموجب عقد النقل، ويعد إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل، بالحالة المبينة فيها، لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.

ويستطيع المرخص في أنشطة نقل البائع، الاستفادة من خدمة توثيق الحمولة، والاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة (نقل) الإلكترونية.

وتساهم الوثيقة في تمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على معلومات الشحنات وحالتها والتحقق منها إلكترونيًّا.