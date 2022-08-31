أعلنت شبكة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية (رينفي Renfe) أنها أنهت المرحلة الأولى من تدريب 31 سيدة سعودية على قيادة القطارات، وبذلك ستدخل تلك السيدات في التاريخ باعتبارهن أول من يُقدمن على هذا العمل في السعودية، بحسب ما نقلت صحيفة El Periódico de Catalunya الإسبانية.

وتابعت أن السيدات تمكن من اجتياز المرحلة التدريبية الأولى وهي عبارة عن مرحلة نظرية مع إجراء دورات تدريبية في المقصورة من قبل شبكة رينفي على متن قطار الحرمين السريع.

أما المرحلة الثانية، تستمر ما بين 5 إلى 6 أشهر، وفيها تسافر الطالبات كمرافقات لسائقي القطارات المنتظمين، وذلك على متن القطارات التجارية، مع القيادة تحت إشراف مدربي رينفي.

متى تبدأ السيدات في العمل؟

ومن المتوقع أن تبدأ السيدات القيادة بمفردهن في منتصف ديسمبر، وبذلك سيكن أول سعوديات في تاريخ السعودية اللائي يمارسن هذه المهنة، علمًا بأن التدريب النظري بدأ في 13 مارس بمجمل 483 ساعة تم خلالها تدريس مواضيع مثل المعرفة الأساسية للسكك الحديدية، وأنظمة المرور والسلامة، والمخاطر المهنية، وأنظمة مكافحة الحرائق أو الجوانب الفنية المتعلقة بالقطار والبنية التحتية.

أما الجزء العملي سيشمل 674 ساعة، ليصبح المجموع 1157 ساعة تدريبية.

ومن بين 31 سائقة طموحة اجتازت بنجاح المرحلة الأولى، كان منهن 6 يعملن في فرع شركة رينفي بالسعودية، ويبلغ متوسط ​​أعمارهن 26 عامًا، وهناك 7 من كل 10 حاصلات على دراسات جامعية، وذلك مقارنة بـ 3 من كل 10 من الذكور.

كم عدد المتقدمات؟

اغتنمت نحو 28000 سيدة الفرصة وتقدمن من أجل التدريب، ومن بين تلك المجموعة، تم اختيار 145 سيدة لإجراء مقابلات شخصية لكن 34 فقط منهن وصلن إلى المرحلة الأولى من التدريب.

ما هي شركة Renfe الإسبانية؟

ويُذكر أن شركة Renfe الإسبانية هي أكبر مساهم في الكونسورتيوم (اتحاد عديد الكيانات) الذي يدير الخط عالي السرعة بين مكة والمدينة، كما أنها مع المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، كانت مسؤولة عن تدريب أكثر من 130 مواطنًا سعوديًا على مدار السنوات التسع الماضية.