أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 32 مواطنًا فلسطينياً بالرصاص الحي بينهم 4 بجروح خطيرة، بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة في بيان لها: “وصلت إصابتان إلى المستشفى العربي التخصصي بينهما حالة حرجة، وإصابتان وصلتا لمستشفى النجاح، بينهما إصابة حرجة”.

منع وصول الإسعاف

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة 32 مواطناً بالرصاص الحي، إحداها بالصدر وصفت بالخطيرة جداً و3 خطيرة، كما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى إحدى الإصابات.

إطلاق صواريخ

وتابع في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): “إن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في البلدة القديمة، وأطلقت صوبه صاروخ “انيرجا”.

وقد فرضت قوات الاحتلال طوقاً مشدداً على حارات الحبلة، والفقوس، والشيخ مسلم وأغلقت كافة مداخلها، كما انتشرت في شارعي فيصل وحطين في المدينة، واعتلى الجنود القناصة عدداً من البنايات وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين.