إذا كنت تخطط للسفر إلى أمريكا واصطحاب مواد غذائية معك فإن ذلك قد يكلفك آلاف الدولارات، بحسب ما يحذر موقع هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة.

بحسب شبكة CNN الأمريكية، فإنه في العام الماضي وحده، فرض مسؤولو الحدود الأمريكيون آلاف الغرامات على الركاب لإحضارهم مجموعة واسعة من المواد الغذائية والأطعمة غير المصرح بها في أمتعتهم، وأصدروا آلاف العقوبات والمخالفات للمسافرين الذين فشلوا في الإعلان عن اصطحابهم لأنواع مختلفة من الأطعمة.

غرامة اصطحاب المواد الغذائية

يمكن أن يؤدي عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية في نقاط الدخول الجوية والبحرية والبرية لـ أمريكا إلى فرض غرامات وعقوبات تصل إلى 10000 دولار (37.5 ألف ريال)، وفقًا لمكتب الجمارك وحماية الحدود.

لماذا بعض الأطعمة غير مسموح بها؟

يرى المسؤولون أن جلب المنتجات الغذائية إلى أمريكا يتضمن بدوره إدخال الآفات والأمراض التي تنقلها الأغذية إلى البلاد عن غير قصد، مما قد يكون له تأثير مدمر على الزراعة والبيئة.

على سبيل المثال، في العام الماضي، اكتشف مسؤولو الحدود 264 حشرة في موانئ الدخول الأمريكية ومن بينها 1850 يرقة لنوع لآفة تُسمى سوندرز، تتغذى على النباتات والبقوليات، وتعتبر من الآفات الغازية الموجودة بشكل رئيسي في غابات الأمازون.

الأطعمة الممنوع دخولها لأمريكا

الأطعمة الممنوع دخولها لأمريكا هي: معظم اللحوم والدواجن والطيور والحليب ومنتجات البيض، وجميع المنتجات من البلدان التي تم الإبلاغ فيها عن حالات الإصابة بأمراض الماشية مثل جنون البقر والحمى القلاعية وإنفلونزا الطيور.

الأطعمة المسموح بدخولها

يمكن لأي شخص اصطحاب التوابل وزيوت الطهي والخبز والبسكويت والكعك والشاي المعبأ، لكن مع الوضع في الاعتبار أنه إذا جلب المسافر ما يزيد عن 50 رطلًا (22 كغم) من عنصر ما، فسيتم اعتباره شحنة تجارية ويجب أن يخضع لتدابير إضافية، بما في ذلك عمليات فحص السلامة الإضافية، ويجب التصريح عن كل مادة غذائية من الجمارك الأمريكية، حتى يتمكن المفتشون من فحصها والتأكد من أنها لا تحمل آفات أو أمراضًا خارجية ضارة.

ما هو وضع الفواكه والخضراوات؟

يُحظر دخول جميع الفواكه مثل التفاح والتمر والخضراوات الطازجة والمجمدة بسبب مخاطر الآفات والأمراض، حتى الوجبات الخفيفة من الفواكه والخضراوات المقدمة على متن طائرة أو سفينة سياحية يجب تركها.

ماذا يحدث إذا أحضرت أشياء ممنوعة؟

تقول وزارة الزراعة الأمريكية إن المسافرين الذين يعلنون عن المنتجات الزراعية في أمتعتهم لا يواجهون عقوبات، حتى لو خلص المفتش إلى أنها غير مؤهلة للدخول، فإنه في مثل هذه الحالات، يتم إتلاف الطعام فقط، لكن في حال عدم الإعلان، فإن ذلك يتطلب فرض غرامة تصل لـ 10 آلاف دولار.