أكد المركز العالمي لمكافحة التطرف الفكري “اعتدال”، أن للمدارس والجامعات دوراً مهماً ورئيسياً في إنجاح جهود مكافحة الفكر المتطرف.

وقال المركز، عبر حسابه في “تويتر”، إن المدارس والجامعات تساهم أيضا في تعميق وعي الطالبات والطلاب حيال قيمة التعايش والتنوع الإنساني وأهميته في البناء والتنمية وتحقيق الفرد طموحاته وتطلعاته المستقبلية، والتحذير من مخاطر التطرف وتأثيراته السلبية على حياة الفرد ومحيطه.

وأضاف أن تلك الجهود تساعد على حماية فئة من الشباب من محاولات الجماعات والتنظيمات المتطرفة والإرهابية استقطابهم عبر خطابات منغمسة في العديد من المزاعم والضلالات.

4 أدوات تعزز الاعتدال

وتحدث المركز عن 4 أدوات من أجل تعزيز ثقافة الاعتدال بين الطلاب والطالبات، وهي:

– إبراز أهمية تنوع المكتسبات الإنسانية في تطور الفرد وتقدمه

– استعراض النماذج المجتمعية المحفزة على النجاح والطموح

– الدفع الدائم نحو تعزيز الثقة في النفس وفي المجتمع

– التشجيع على المشاركة والتفاعل بإيجابية مع الأنشطة المجتمعية المختلفة.