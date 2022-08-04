أكدت وزارة الصحة أن عيادات طب الأسرة في مراكز الرعاية الأولية تقدم الخدمات العلاجية والوقائية لجميع أفراد الأسرة حول المملكة.

أدوار عيادات طب الأسرة:

وتابعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن هناك 4 أدوار رئيسية لعيادات طب الأسرة، وهي:

1 – الاكتشاف المبكر للأمراض وتقديم التدخلات المناسبة.

2 – تقديم الرعاية العلاجية والمتابعة المستمرة للأمراض الشائعة في المجتمع.

3 – التنسيق والإحالة والمتابعة مع التخصصات الطبية الأخرى للحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية أو جراحية متقدمة.

4 – التخطيط الصحي والتواصل المستمر مع الأفراد والأسر.