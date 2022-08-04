تألق الأخضر بقيادة المدير الفني صالح المحمدي، بشكل لافت خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.

منتخب السعودية يتجاوز فلسطين

ولعب منتخب السعودية ضد فلسطين بالأمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب، ونجح الأخضر في تحقيق فوز عريض بخماسية دون رد، ليضرب موعدًا مع مصر في المباراة النهائية.

الأخضر يتألق في كأس العرب للشباب

ويُقدم منتخب السعودية مستوى مميزًا طوال منافسات البطولة، حيث تألق في مرحلة المجموعات، وفاز على موريتانيا والعراق، وتجاوز اليمن في ربع نهائي كأس العرب للشباب بركلات الترجيح، قبل أن يكتسح فلسطين.

ونجح الأخضر في تحقيق أكبر انتصار تاريخيًا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب، وكان الرقم السابق مسجلاً باسم منتخب تونس، بعد تجاوز المغرب برباعية دون رد.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي يتأهل فيها منتخب السعودية إلى النهائي العرب دون أي هزيمة، بعد نسخ 1985، 2011 و2012، كما أنه الأقوى هجوميًا برصيد 11 هدفًا، والأقوى دفاعيًا أيضًا، حيث استقبل هدفًا واحدًا.