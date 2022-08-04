أوضحت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، بعض مسببات الإصابة الرياضية؛ لتجنبها والحفاظ على سلامة الجسم خلال وبعد أداء التدريبات.

وأشارت إلى أن هناك 4 أسباب رئيسية لـ الإصابات الرياضية؛ وهي:

ـ السقوط أو الضربات القوية.

ـ الضغط وإجهاد الجسم.

ـ استخدام المعدات غير المناسبة، أو استخدام المعدات بطريقة خاطئة.

ـ عدم الإحماء (التسخين) قبل أداء الرياضة.

صحة ورشاقة

وفي وقت سابق؛ قدم أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات فهد الخضيري، 3 مفاتيح لتحقيق الصحة والرشاقة في الحياة.

وتتمثل المفاتيح الثلاثة التي نصح الخضيري باتباعها في تغريدة على حسابه؛ في: استبدال الدقيق الأبيض بالحبوب الكاملة بنخالتها.

كما تضمنت: ترك السكر الأبيض، واستبداله في حالات الضرورة بقليل من العسل أو دبس الرمان.

أما المفتاح الثالث للحصول على صحة جيدة ورشاقة؛ هو تقليل الملح أو استبدله بالليمون في كل الطعام.

وأضاف أستاذ المسرطنات في تغريدته: “للمعلومية المطاعم تضخ تلك السموم الثلاثة بكثرة لتحسين الطعم لك لأنك لا تهتم إلا به”.

السمنة وأمراض القلب

وقال الخضيري: إن الصحة العالمية شددت على خطورة الأطعمة المحورة والمصنّعة على الصحة العامة، وهي سبب 30% من أمراض القلب؛ لوجود الدهون المتحولة وهي أخطر الأطعمة.

وأوضح أن المقليات والدونات والبيتزا والكوكيز (لأن الكوكيز يعجن بالدهون المتحولة المهدرجة) ضمن الأطعمة المحورة.