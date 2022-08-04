أصدرت الهيئة العامة لـ المرور عددًا من التعليمات بشان الحفاظ على أمان وسلامة الطلاب خلال عودتهم للدراسة.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “يجب على قائدي المركبات الالتزام بالتعليمات التي تسهم في تعزيز السلامة المرورية، وذلك بإرشاد الطلاب للطريقة الصحيحة للنزول من المركبات”.

إرشادات لتعزيز سلامة الطلاب

وأشار المرور إلى أهمية إرشاد الطلاب لما يعزز سلامتهم، ومن ذلك:

ـ النزول يكون من الجهة اليمنى للمركبة.

ـ الابتعاد عن المركبات وهي في حالة السير.

ـ عبور الطريق يتم عندما تتوقف المركبة تمامًا.

87 ألف طالب وطالبة ينتظمون على مقاعد الدراسة بمنطقة الباحة

يذكر أن مدارس منطقة الباحة استقبلت في قطاعيها السراة وتهامة نحو 87 ألف طالب وطالبة، حيث انتظموا على مقاعد الدراسة في 991 مدرسة لبدء العام الدراسي الجديد 1444 هـ .

تهيئة المدارس والاستعدادات للعام الجديد

وعملت إدارتي التعليم في الباحة ومحافظة المخواة على تهيئة المدارس والاستعدادات للعام الجديد منذ وقت مبكر بعقد عدد من الاجتماعات وتكوين اللجان وفرق العمل في مختلف مجالات الاستعداد صاحبها الكثير من الجهود المتتابعة بغية توفير البيئة التعليمية الملائمة التي تدعم عمليات التعلم والتعليم ، في ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – لما يمثله الطلبة في حياة الشعوب ورقي الأوطان والذي يدفع الجميع إلى بذل الجهود المضاعفة التي تحقق تطلعات ولاة الأمر.