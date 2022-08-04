أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عددًا من الإرشادات المتعلقة بعودة الدراسة لحماية سلامة الطلاب.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “مع عودة الدراسة.. إرشادات يجب اتباعها حتى تبقى أجيالنا سالمة”.

ونبهت إلى عدد من الاحتياطات منها:

ـ عدم وضع أقلام الرصاص في الفم.

ـ يفضل غسل الملابس قبل استخدامها لإزالة بقايا الأصباغ والمواد الكيميائية.

ـ تفادي استنشاق الطلبة لغاز الهيليوم من البالونات في الحافلات المدرسية.

ـ عدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تمامًا، وتفادي وضع الحقائب في الممرات.



وجبة الإفطار

وفي السياق نفسه ؛ أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن وجبة الإفطار لها أهمية كبيرة في توفير الطاقة للطلاب والطالبات خلال اليوم الدراسي.

أهمية الوجبات اليومية

وبينت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن وجبة الإفطار تعتبر من أهم الوجبات اليومية خاصة للطلاب والطالبات لأنها تمدهم بالطاقة اللازمة للمحافظة على وظائف الجسم الطبيعية وتوفير الطاقة خلال اليوم الدراسي الذي يستهلك الكثير من الجهد البدني ويتطلب التركيز الدائم.

موازنة المكونات الغذائية

ولفتت الهيئة إلى أهمية الحرص على موازنة المكونات الغذائية عند إعداد طبق الطعام ليكون صحياً ومليئاً بالعناصر المفيدة.