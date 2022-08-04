أكدت مدينة الملك سعود الطبية على أهمية تنظيم النظام الغذائي، خصوصًا لدى الطلاب لرفع مستوى التركيز الذهني والبدني.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “للغذاء دور كبير في النمو البدني، والتركيز الذهني لكل الفئات العمرية، وللطلاب أهمية في زيادة مستوى التركيز والوقاية من الأمراض”.

تشجيع الطلاب على اتباع نظام غذائي صحي

وعن كيفية تشجيع الطلاب عن اتباع نظام غذائي صحي أشارت إلى عدة نقاط؛ أهمها:

ـ تزويده بوجبة فطور صحية تحتوي على اللبنة، أو الجبنة، أو الفول السوداني، ومراعاة استخدام خبز القمح أو النخالة.

ـ تزويده بقطع صغيرة من الفواكه أو الخضراوات، ويفضل إضافة الليمون فوقها حتى لا يتغير لونها.

ـ تزويده بالمكسرات، والفواكه المجففة والزبيب كبديل عن رقائق البطاطس، والتركيز على تناول العناصر المعدنية الطبيعية.

ـ ضرورة تناول الأكل ببطء كونه هو الأفضل للهضم، ويؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل بكثير من الذين يتناولون وجباتهم بسرعة كبيرة.