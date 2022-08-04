وضع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عدة شروط خاصة مع إقراره استخدام ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (موثوق).

توقيت الحصول على الترخيص

وطالبت الهيئة الأفراد السعوديين الممارسين لهذا النشاط الحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام) قبل تاريخ 01/ 10/ 2022، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية.

شروط تنظيم المحتوى الإعلاني

وتضمنت شروط تنظيم المحتوى الإعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي أقرتها هيئة الإعلام المرئي والمسموع ما يلي:

منع وكالات الدعاية من الإعلان لدى أفراد غير حاملين للرخصة.

وضع ضوابط على الإعلانات عن المنتجات المتخصصة كالمنتجات الطبية من أدوية وعلاجات.

يلتزم الأفراد بالضوابط الخاصة بالإعلانات والتصنيفات العمرية وتعليمات الهيئة.

وقف الإعلان عن أي محتوي إعلامي عند طلب هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

وتضمنت اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري).

كما يلزم التحقق من المنتجات أو الخدمات التي سيعلن عنها وأن تكون مرخصة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ضوابط شاملة على جميع الإعلانات

وتسري الضوابط على جميع الإعلانات المقدمة من قبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت (مقاطع، أو صور، أو صور متحركة، أو نصوص، أو عبارات.. وغيرها).

وذكرت الهيئة أن قيمة الترخيص بقيمة 15 ألف ريال وسارٍ لمدة 3 سنوات.