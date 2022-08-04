أوضح مستشفى الملك سلمان؛ أهم الطرق للوقاية من الإصابة بـ جرثومة المعدة.

وأشار إلى أن أهم خطوات الوقاية من المرض تتمثل في:

ـ غسل اليدين بعد استخدام دورة المياه، وقبل وبعد إعداد الطعام.

ـ الحرص على تعقيم المياه، وخصوصًا مياه الآبار.

ـ الحرص على غسل الخضراوات والفواكه جيدًا.

ـ تجنب مشاركة الأواني أثناء الأكل والشرب.

أعراض جرثومة المعدة

لا تظهر أعراض جرثومة المعدة بشكل مباشر عند إصابتها للمعدة؛ ولكن يمكن تمييز أعراضها بسهولة؛ والتي أهمها:

الشعور بآلام والتهابات وحرقان في المعدة وخاصة بعد تناول الطعام وهي تسبب خسارة الوزن.

انتفاخ المعدة.

الشعور بالغثيان والتقيؤ.

حرقان في المعدة.

فقدان الشهية وعدم القدرة على البلع.

التهابات الحلق.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

فقدان الشهية.

الإصابة بفقر الدم ونقص الهيموجلوبين.

صعوبة في التنفس.

نزول البراز مختلطاً بدم.

آلام في البطن.

خسارة الوزن.

الشعور بانتفاخ وتقلصات البطن.

آلام في المعدة والشعور بالحرقة.

هل تنتقل جرثومة المعدة بالعدوى؟

من الممكن أن تنتقل بكتيريا بيلوري الحلزونية من خلال تلوث فموي – برازي، وهذا معناه تلوث في البراز يصل إلى الفم بسبب الطعام الملوث، والأيدي المتسخة.

كما تنتقل البكتيريا نتيجة أكل الخضراوات والفاكهة دون غسلها، أو وشرب من مياه غير نظيفة.

وجدير بالذكر أن بكتيريا بيلوري الحلزونية يصاب بها كل الأعمار وخاصة البالغين وتصيب الذكور والإناث على حد سواء.