ستنقل 4 قنوات ودية الهلال وألميريا الإسباني، التي تقام غدًا الأحد على ملعب Turf Moor معقل نادي بيرنلي الإنجليزي.

وستقام مباراة الزعيم ضد ألميريا في مدينة برايتون الإنجليزية مساء غد الأحد في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على قناة روتانا خليجية وقناة روتانا سينما وروتانا كلاسيك وقناة LBC بأستوديو تحليلي مكون من “تركي العجمة كمقدم، يوسف الثنيان نجم الهلال السابق محللًا فنيًّا، الهولندي كلارنس سيدورف محللًا فنيًّا، الإيطالي فابيو كانافارو محللًا فنيًّا، فهد العتيبي معلقًا على المباراة”.

ماذا فعل الأزرق أمام الفرق الإسبانية قبل مباراة الهلال وألميريا ؟

وسبق لـ زعيم آسيا أن خاض مباراتين وديتين خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد أمام الفرق الإسبانية، ولم يفز فيهما أزرق الرياض، حيث خسر من فالنسيا الإسباني في معسكر سلوفينيا قبل انطلاق موسم 2010/ 2011.