أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن شركة وسط جدة للتطوير الأعمال الإنشائية تبدأ صناعة وجهة عالمية في قلب جدة.

وأضافت الإمارة أن الوجهة العالمية في قلب جدة تشمل البنية التحتية والأعمال البحرية وإزالة نحو 400 مبنى في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى إعادة تحويل مسار خدمات التمديدات الأرضية الكهربائية وأعمال الصرف الصحي، وكذلك تغذية المياه بإجمالي 6.5 كم طولي.

مشروع وسط جدة:

ومشروع وسط جدة سيُطوَّر على 3 مراحل رئيسة يمتاز بمقومات طبيعية متعددة، من ضمنها الواجهة البحرية بشريط مائي طوله 9.5 كم. ويحتوي المشروع على مرسی بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كم، مما سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة؛ بهدف توفير أفضل نمط حياة للسكان والزوار، عقب أن اعتُمِدت تصاميم عصرية بمعايير عالمية للمشروع، مع الحرص على تطبيق عناصر ومكونات النسيج العمراني والمستوحاة من فنون العمارة الأصيلة لمدينة جدة.