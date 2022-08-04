توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد إن المدينة المنورة والدمام وحفر الباطن والأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 43 مئوية، بينما تسجل أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى:

وذكر أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: المدينة المنورة والدمام وحفر الباطن والأحساء 43، ومكة المكرمة والخرج ووادي الدواسر 42، والرياض وبريدة ورفحاء والعلا 41 مئوية.

وتبوك وسكاكا والقريات وشرورة 40، وعرعر والدوادمي والمجمعة وينبع 39، وجدة وأبها وحائل وجازان وطريف 38، والقنفذة 37، وبيشة 36، ونجران 35، والطائف 32، والباحة 25 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 19 درجة مئوية، وطريف 21، والقريات 22، وتبوك وسكاكا والطائف 24، وحائل ونجران ورفحا 25، وعرعر وبيشة 26، وبريدة والمجمعة 27 مئوية.

والرياض والوجه والأحساء وينبع 28، والدمام والخرج وحفر الباطن وشرورة ووادي الدواسر 29، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وجازان والدوادمي والعلا والقنفذة 30 مئوية.