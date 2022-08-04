كشف المركز الإعلامي لنادي الهلال عن 4 قنوات لنقل مباراة أزرق الرياض الودية ضد نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي مساء اليوم الجمعة.

موعد مباراة الهلال ونوتنجهام فورست

وستنقل المباراة عبر منصات ” تويتر واليوتيوب والتيك توك والفيسبوك” التابعة لأزرق الرياض في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة وهو موعد انطلاق المباراة.

وكان الفريق العاصمي أعلن أمس أن نجمه ياسر الشهراني سيغيب عن ودية نوتنجهام فورست المقرر إقامتها اليوم.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي أن الشهراني واصل برنامجه التأهيلي مع عبدالإله المالكي ليتأكد غياب الثنائي عن مواجهة نادي نوتنجهام فورست.

وكان زعيم آسيا تقابل الأحد الماضي مع نادي ألميريا الإسباني وفاز بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للزعيم كل من الأرجنتيني لوسيانو فييتو وسالم الدوسري.