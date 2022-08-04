وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء 4 نصائح لتجنب لدغات البعوض والوقاية من أضرارها وما قد تنقله من أمراض.

الوقاية من البعوض:

وقدمت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، نصائح وهي كما يلي:

1 – إزالة الأماكن التي تساعد على تكاثر البعوض وذلك من خلال ردم المستنقعات والحفر والتخلص من الإطارات القديمة أو الأغطية البلاستيكية أو أي حاوية يمكن أن يتكاثر فيها البعوض، وكذلك المحافظة على تدوير ومعالجة مياه المسابح بشكل مستمر.

حواجز منع البعوض:

2 – استخدام الحواجز لمنع وصول البعوض، عبر تغطية جميع الفتحات في الجدران والأبواب والنوافذ، والتأكد من تغطية سرير الطفل بالناموسية.

3 – الأكمام الطويلة لتجنب لدغات البعوض لمنع وصول الناموس للجلد، وكذلك استعمال طاردات البعوض المسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتجنب الذهاب للمستنقعات التي ينتشر فيها البعوض.

4 – التأكد من تسجيل مبيدات مكافحة البعوض لدى الهيئة ضمن قائمة المبيدات الصحية.