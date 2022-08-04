أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن مرض هشاشة العظام يسبب انخفاضاً لكثافة العظام؛ ما يجعلها قابلة للكسر عند أقرب صدمة أو سقوط.

وأشارت إلى عوامل خطورة هشاشة العظام تتمثل في:

ـ التقدم في العمر.

ـ التدخين.

ـ التاريخ العائلي للمرض.

ـ عدم أخذ الاحتياج الكافي من الكالسيوم وفيتامين د.

الوقاية من هشاشة العظام

كما بينت أن طرق الوقاية يمكن أن تتمثل في:

ـ ممارسة الرياضة.

ـ تناول الطعام الغني بالكالسيوم والفوسفور.

ـ التعرض للشمس من10:15 دقيقة 3 مرات يوميًا.

ـ فحص كثافة العظام بعد سن الـ 50، لمن لديهم عوامل خطورة.

الكالسيوم وفيتامين د

وينصح الأطباء بتجنب الإصابة بهشاشة العظام، عن طريق توفير الكالسيوم وفيتامين د للجسم، حيث يتواجد الكالسيوم في الحليب وبعض الخضراوات مثل الفاصوليا، بينما يمكن الحصول على فيتامين د من خلال أشعة الشمس، أو عن طريق بعض المكملات الغذائية.

الخضر والفاكهة

وتعد تناول الخضر والفاكهة من الأمور التي يحث عليها الأطباء دائمًا، كونها ذات إفادة للجسم ويمكن أن تقي من هشاشة العظام، ومن أبرزها الكرنب والبروكلي والجريب فروت والتين والبرتقال.

الكافيين والصوديوم

ويحذر المتخصصون من تناول الكافيين والصوديوم بكميات كبيرة؛ لخطورتها الشديدة على الإنسان وتسببها في الإصابة بمرض هشاشة العظام، كون الكافيين يقلل الكالسيوم في الجسم.

الملح

يجب أيضًا التقليل من استخدام الملح بالطعام، كونه يتسبب في خسارة العديد من المعادن بالجسم وتحديدًا للنساء، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى فقد الكالسيوم ويسبب هشاشة العظام.