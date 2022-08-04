قدمت المديرية العامة للدفاع المدني عدة إرشادات ونصائح للوقاية من مخاطر الكهرباء في المنزل.

إرشادات الوقاية من مخاطر الكهرباء:

وذكرت المديرية في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، 4 إرشادات من أجل الوقاية من مخاطر الكهرباء في المنزل، وهي: عدم تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها المخصصة، وعدم تمديد الأسلاك بالقرب من المفروشات والسجاد والستائر.

كما يجب تجنب شراء واستخدام المقابس رديئة الصنع، فضلًا عن عدم شحن الهواتف النقالة أثناء فترة النوم.

ودائمًا ما يؤكد الدفاع المدني على ضرورة اتباع متطلبات وإرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الكهرباء والالتماس الكهربائي.

حرائق الالتماس الكهربائي:

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني في وقت سابق من حرائق الالتماس الكهربائي، لافتة إلى أن هناك ثلاثة مسببات لها هي: التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالًا زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.

كما دعت المديرية إلى أهمية تواجد كواشف الدخان للحد من وقوع مخاطر الالتماس الكهربائي.