أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 29.40 نقطة ليقفل عند مستوى 12543.77 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 192 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 447 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نقي، ومعادن، وسابك للمغذيات الزراعية، ووفرة، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: المواساة، وحلواني إخواني، وعناية، وتنمية، وإسمنت الشرقية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 25.94% و4.46% .

فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، ودار الأركان، ونقي، ومعادن، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: نقي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، وبترو رابغ، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 69.04 نقطة ليقفل عند مستوى 22110.66 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 556 ألف سهم، تقاسمتها 2601 صفقة.