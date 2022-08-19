أكد أمجد مغربي المتحدث باسم مشروع تطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، أن منطقة الكدوة بمكة المكرمة بها 2800 عقار بمساحة 680 ألف كم2 والتي تبعد عن الحرم المكي بـ500 متر فقط.

بدء أعمال الهدم والإزالة وتطوير المناطق العشوائية التي تشرف عليها الهيئة الملكية بـ #مكة_المكرمة التفاصيل مع باسل ممدوح @basil_nahas#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/ABBvDgBLWj — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) August 19, 2022

46 عائلة فقط:

وتابع مغربي خلال تصريحات إلى برنامج MBC في أسبوع على قناة MBC أن عدد العوائل التي تسكن الحي 46 عائلة فقط، في حين يسكنها أكثر من 30 ألفًا من الفئات غير السعودية.

فرص استثمارية:

وقال إنه عقب إزالة الأحياء العشوائية ستكون هناك فرص استثمارية ستكون رافدًا لقطاع الإسكان لأهل ولزوار مكة المكرمة.