ومن المنتظر، وفقا للنظام المتبع في إيداع دعم حساب المواطن، أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 10 أغسطس.

ويتم إيداع الدعم عادة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الدعم ليوم قبله أو تأخيره ليوم بعده، في حال وافق يوم إيداع الدعم إجازة رسمية.