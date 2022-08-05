حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خطر بعض مبيضات البشرة، حال استخدامها لفترات طويلة وبشكل خاطئ.

استخدام منتجات تبييض البشرة لفترات طويلة قد ينتج منه بعض الأعراض الجانبية، ننصح بالتعامل معها حسب الإرشادات المدونة على عبوة كل منتج.#دقيقة_تجميل #الغذاء_والدواء pic.twitter.com/gRVTlpbLOO — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) August 7, 2022

وقالت أخصائي أول رقابة وإنذارات، عبير الناصر إن منتجات تبييض الأجزاء الخارجية من الأجسام يكون لها تأثير على تكوين الميلانين في الجلد، عن طريق تقشير طبقة الجلد.

ونبهت إلى أن بعض المنتجات الموجودة في الأسواق قد تكون مغشوشة، وقد تحتوي على مواد محظورة؛ مثل: الكورتيزون، والتي قد تؤدي إلى مخاطر صحية.

كما أوضحت أن استخدام منتجات تبييض البشرة لفترات طويلة ممكن أن يؤدي إلى احمرار الجلد، والحكة، والجفاف، وتقشر الجلد، ونوبات حب الشباب، وتصبغات البشرة، فضلًا عن زيادة حساسية الجلد على المدى الطويل جدًا.

طرق استعمال مبيضات البشرة

وفيما يتعلق بطرقة التعامل مع منتجات تبييض الجلد؛ أشارت إلى عدد من التعليمات أهمها:

ـ عدم استخدام منتجات تبييض البشرة مجهولة المصدر والمكونات.

ـ عدم شراء المنتج إلا من مصادر موثوقة وعدم خلطه بأي منتج آخر.

ـ استخدام المنتج بالطريقة الصحيحة التي بينتها الشركة المنتجة.

ـ التحقق من صلاحية المنتج قبل استخدامه.

ـ التحقق من إدراج المنتج في قائمة مستحضرات التجميل المسجلة لدى الهيئة في الموقع الإلكتروني.

ـ في حال ظهور أي أعراض جانبية، مثل: الحكة أو الاحمرار، يجب إيقاف استخدام المنتج، والتوجه للطبيب، والإبلاغ عن المنتج عبر نظام تيقظ.