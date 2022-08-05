حدد برنامج حساب المواطن طريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية للمستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن الدعم والتعرف إلى أهلية الاستحقاق من عدمه، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

– الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي (http://Ca.gov.sa).

– الضغط على الاستعلام عن حساب المواطن

– إدخال رقم الهوية

– إضافة الرمز المرئي

– الضغط على أيقونة الاستمرار للاستعلام عن الخدمة لتظهر جميع المعلومات الخاصة بالدعم ونتائج الأهلية

تفاصيل دفعة يوليو

وقبل أسابيع، أودع برنامج حساب المواطن، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.

زيادة الدعم للمستفيدين

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليارات ريال .

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعون مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.