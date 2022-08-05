استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، آلية التقديم الإلكتروني على مناطق ومستودعات الإيداع، موضحة أنها خدمة تمكن المصدرين والمستوردين والشركات اللوجستية من التقديم إلكترونيًّا للحصول على رخصة منطقة/ مستودع إيداع.

خدمة منطقة إيداع:

وأكد الحساب الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على موقع تويتر أن خدمة منطقة إيداع هي خدمة إلكترونية تمكن المصدرين والمستوردين والشركات اللوجستية من التقديم إلكترونيًّا للحصول على رخصة منطقة/ مستودع إيداع.

الاستفادة من خدمة منطقة إيداع:

وأشار إلى خطوات الاستفادة من الخدمة والتي جاءت كالآتي:

– اختر الخدمة عبر هنا

– إرفاق المتطلبات وتقديم الطلب.

– الموافقة المبدئية على المستندات.

– تقييم الطلب.

– الموافقة النهائية وإصدار الرخصة.