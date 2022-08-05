استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، آلية التقديم الإلكتروني على مناطق ومستودعات الإيداع، موضحة أنها خدمة تمكن المصدرين والمستوردين والشركات اللوجستية من التقديم إلكترونيًّا للحصول على رخصة منطقة/ مستودع إيداع.
خدمة منطقة إيداع:
وأكد الحساب الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على موقع تويتر أن خدمة منطقة إيداع هي خدمة إلكترونية تمكن المصدرين والمستوردين والشركات اللوجستية من التقديم إلكترونيًّا للحصول على رخصة منطقة/ مستودع إيداع.
الاستفادة من خدمة منطقة إيداع:
وأشار إلى خطوات الاستفادة من الخدمة والتي جاءت كالآتي:
– اختر الخدمة عبر هنا
– إرفاق المتطلبات وتقديم الطلب.
– الموافقة المبدئية على المستندات.
– تقييم الطلب.
– الموافقة النهائية وإصدار الرخصة.
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