أصدر النائب العام المصري، اليوم الخميس، أمرًا بحبس المتهم إسلام محمد 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضحت التحقيقات ارتكاب المتهم جريمة القتل في حق الطالبة سلمى بهجت، بعد ملاحقة دامت لفترة، قام فيها الأول بتهديد الشابة والإساءة إليها وإلى ذويها، خصوصًا بعد رفضهم خطبته لها.

11 شاهدًا يروون الأحداث



وخلال التحقيقات استمعت النيابة إلى 11 شاهدًا منهم 5 رأوا المتهم حال ارتكابه الجريمة، وهم: حارسة العقار، وابنها، وأحد المقيمين فيه، وصاحب محل بقالة مجاور للعقار، وصبي يعمل لديه.

واتفقت الشهادات على أن المتهم قام بقتل الشابة، إذ سمعوا صوت صراخها وعندما هبوا إليها فوجئوا بطعنه لها في مدخل العقار.

وأشار الشهود إلى أن المتهم كان يجول بمحيط العقار محل الواقعة قبل ارتكاب الجريمة بساعة، وكان يسأل عن مكان مكتب جريدة كائنة بالعقار؛ أوضحت التحقيقات أن المجني عليها كانت تتدرب بها.

تدريب الجريدة

وفي سياق متصل؛ أوضحت صديقة المجني عليها أن الأخيرة انقطعت عن الذهاب للجريدة من 7 أشهر للتفرغ للدراسة؛ موضحة أنها لما علمت بمرورها بضائقة نفسية طلبت منها الإتيان للجريدة لكي تتقابلا.

وأشارت الشابة إلى أن المتهم اتصل بها زاعمًا الاطمئنان على صديقتها وأخبرها أنه لا يستطيع الوصول إليها، ما دفعها لإعلامه بمقدم صديقتها سلمى في اليوم التالي للجريدة، فجاء انتظارًا لها.

واتساقًا مع كلام الصديقة أوضح رئيس التحرير في الجريدة المذكورة أن الشاب قد اتصل به يطلب منه الحصول على فرصة تدريبية قبل الواقعة بيوم؛ وهو بدوره وافق على ذلك.

تهديد بتشويه السمعة

يذكر أن الشابة بعد تعرضها لتهديدات من المتهم؛ طلبت من والدها مرافقتها يوم 29 يونيو الماضي خلال ذهابها لاختبار الجامعة؛ ليفاجأ الاثنان يومها بالشاب ووالديه يطلبان من والد الفتاة خطبتها، إلا أنه لم يوافق.

وبحسب الشهود تلقى الأب تهديدات بالنيل من سمعته وسمعة ابنته إذا استمر في الرفض، كما بدأ المتهم في تهديد الفتاة وشقيقها وخالها.

وفي التحقيقات أوضح خال المجني عليها في شهادته أن رفض ذوي المجني عليها خطبة المتهم كان لميله إلى الإلحاد وشذوذ أفكار.

وجدير بالذكر أن النيابة العامة قد تأكدت من عدم سابقة إبلاغ ذوي المجني عليها عن أيٍّ من التهديدات التي تلقوها من المتهم.