تشهد الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي لـ موسم 2022/2023 غياب 6 لاعبين عن أنديتهم، حيث تنطلق المسابقة بعد 10 أيام من الآن.

سبب إيقافات اللاعبين الـ5 قبل بداية دوري المحترفين السعودي

وسيفقد الاتحاد كلاًّ من فهد المولد والمغربي عبدالرزاق حمدالله حيث يغيب المولد لمدة عام ونصف العام بسبب عقوبة إيقافه نتيجة تناوله المنشطات، بينما يغيب حمدالله لمدة 4 أشهر على خلفية قضيته ضد نادي النصر.

وسيغيب عن الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيجا الموقوف 4 مباريات على خلفية توجيهه إشارة غير لائقة لـ حكم مباراة الشباب والأهلي في الجولة الختامية من دوري المحترفين لموسم 2021/2022 مما أدى لطرده.

محمد كنو أيضًا سيغيب عن نادي الهلال في أول جولة بسبب إيقافه لمدة 4 أشهر على خلفية توقيعه لناديي النصر والهلال في آن واحد.

أما البرازيلي تاليسكا فيغيب عن نادي النصر في أول مباراتين من الدوري الجديد بسبب طرده في مباراة النصر والفتح بالجولة الـ30 من دوري الموسم الماضي.

وكان نادي الهلال تُوج بلقب دوري المحترفين بعد منافسة قوية مع الوصيف نادي الاتحاد استمرت حتى الجولة الـ30 والأخيرة.