أصدرت مدينة الملك سعود الطبية توضيحًا بشأن أهمية مادة الفوسفور لصحة الجسم ومصادر الحصول عليها.

وأشارت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن أهمية الفوسفور للجسم تتمثل في بناء عظام وأسنان قوية.

مصادر الفوسفور:

وفيما يتعلق بمصادره من الطبيعة؛ لفتت إلى تواجده في كل من:

ـ منتجات الألبان.

ـ الأسماك.

ـ الشوفان.

ـ اللحوم الحمراء.

ـ الأرز البني.

كما حذرت من زيادة جرعة الفوسفور في الجسم، لافتة إلى أن ارتفاع نسبته تؤدي تسبب: حدوث إسهال أو آلام في المعدة، وتقليل نسبة الكالسيوم في الدم ما يجعل العظام أكثر عرضة للكسر.

فوائد الفراولة لتقليل الزهايمر:

وفي وقت سابق؛ كشفت دراسة حديثة أن تناول كبار السن للفراولة يقلل من الالتهابات داخل المخ ويحد من فرص الإصابة بمرض الزهايمر.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، أوضح فريق الدراسة من جامعة راش بولاية إلينوي الأمريكية، أن الأشخاص الذين تصل أعمارهم إلى 65 عامًا فيما فوق، ويتناولون الفراولة بشكل منتظم، لديهم فرص أقل للإصابة بمرض الزهايمر.

وأضاف الفريق أن تلك الفاكهة تساعد على تقليل نسبة بروتينات “تاو” والتي قد تؤدي زيادتها في المخ للإصابة بالمرض.

ونشرت الدراسة في دورية “مرض الزهايمر”، والتي اشتملت تحليل بيانات 575 مريضًا متوفًى، بمتوسط أعمار تبلغ 91 عامًا، ولم يكن أحد منهم يعاني من الزهايمر.

واستمرت الدراسة لمدة 20 عامًا قبل وفاة المشاركين، حيث كانوا يدونون في استطلاع سنوي نظامهم الغذائي الذي يتبعونه.

ولوحظ في النتائج أن المجموعات التي تناولت الفراولة كانت لديها نسبة أقل من بروتينيات “تاو”.

وينتج الالتهاب في الدماغ نتيجة عوامل عدة مثل قلة النوم والعدوى والتوتر الشديد، وهي تساهم في زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.