أطلق عدد من جماهير نادي الباطن وسمًا على منصة تويتر بعنوان “الباطن يطلب الإنصاف” لعدم حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية بسبب الالتزامات المالية والبالغة 5 ملايين ريال حسب ما تم تداوله.

وقال عادل الجنيدي: أتمنى من تجار ورجال الأعمال في حفر الباطن الالتفاف حول نادي المحافظة ودعمه ماديًّا ومعنويًّا والوقوف معه، النادي حاليًّا يمر في أزمه مالية غير مسبوقة والنادي يخدم جميع المنشآت التجارية بالمحافظة أثناء قدوم الفرق الجماهيرية.

وبيّن حمود العواد: “المبلغ ليس كبيرًا وأتمنى وقفة من تجار محافظة حفر الباطن لأنها ستكون كفيلة بإنهاء الضائقة التي يمر بها، وكلنا ثقة في وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أمير التواضع والأخلاق أنصاف نادي الباطن فمن غير المنطقي أنه تُوجد حقوق للنادي لم يتم صرفها حتى الآن”.

أما الناقد الرياضي عايد العليوي فقال: “الفريق السماوي يطلب الإنصاف متبقٍّ مبلغ قليل لاستخراج الكفاءة المالية لتسجيل اللاعبين الجدد، ناصر الهويدي وإدارته يصارعون لوحدهم من أجل النادي لن يستطيع الباطن الصمود أمام الفرق التي دُعمت بشكل كبير من رجال الأعمال بمناطقها”.

الباطن يحتاج للمساعدة:

وتمنى المغرد عاصم أن تتم مساعدة الفريق السماوي فأشار إلى أنه ليس من المقبول أن يلعب الفريق الأول دورًا كاملاً بـ قائمة مكونة من 13 لاعبًا، ولو أُصِيب أحد اللاعبين يعتبر الفريق منسحبًا من المباراة، فمبلغ 5,5 ملايين ريال ذكر بأنه مبلغ مالي بسيط من الممكن يتم سداده، وأضاف: “كان الله في عونهم”.

وفي ذات السياق أطلق الناقد الرياضي عبدالرحمن الفريح نداءه لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتدخل وحل الإشكالية التي يواجهها الفريق السماوي بعدم الحصول على الكفاءة المالية رغم العمل بشكل كبير على تسديد أغلب الالتزامات المالية ولم يتبق إلا القليل، مضيفًا أن الفريق السماوي ورئيسه ناصر الهويدي يستحقان الوقفة معهم.

‏ وعقدت الثلاثاء الماضي، الجمعية العمومية العادية للفريق السماوي بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة ناصر الهويدي وممثلي مكتب وزارة الرياضة وأعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية تم من خلاله استعراض تقرير مجلس الإدارة ومنجزات النادي وخططه المستقبلية، كما تم عرض التقرير المالي للسنة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2022م المتضمن تفاصيل الإيرادات والمصروفات، كما تم اعتماد المراجع القانوني للعام القادم.