وافق النادي الأهلي على انتقال اللاعب المقدوني إزغيان أليوسكي من صفوفه لـ صفوف فريق فنربخشة التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

ويُعد أليوسكي رابع لاعب يغادر الأهلي بعد رحيل كل من عبدالله حسون وحسين المقهوي والبرازيلي كارلوس إدواردو.

أليوسكي انضم إلى فنربخشة بالمجان!

ووفقًا للتقارير فإن اللاعب المقدوني انضم لنادي فنربخشة بالمجان، بجانب أن إدارة الأهلي ستستمر في دفع راتب اللاعب لمدة موسم واحد وهي فترة إعارته.

جماهير الأهلي غضبت من تصرف إدارة ماجد النفيعي كون النادي سيدفع مليوني ونصف المليون يورو وهو راتب أليوسكي بالشراكة مع فنربخشة لمدة سنة، مما يعني أن الراقي بصدد دفع 5 ملايين ريال.

جماهير الأهلي أبدت اندهاشها من الموافقة على رحيل أليوسكي بالمجان لـ فنربخشة، مع دفع راتبه السنوي وهو أمر من المفترض أن يتحمله الفريق التركي.