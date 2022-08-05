سلط موقع Costume المختص برصد الأزياء التقليدية حول العالم، الضوء على الزي السعودي التقليدي، لاسيما وأنه في غضون نحو شهر من الآن ستحل ذكرى اليوم الوطني السعودي.

وقال التقرير: توارث السعوديون الزي السعودي التقليدي أبًا عن جد، ويشعرون بالفخر والانتماء إلى الثقافة السعودية عندما يرتدونه، ولذلك فإنه من المهم بما كان انتقاء القماش المناسب وخامته مع الوضع في الاعتبار مناسبة كل نوع من الأنواع لفصول السنة المختلفة، وفي حين أن شكله ثابت إلا أن مواد تصنيعه تطورت.

أفضل أنواع الأقمشة لـ الزي السعودي التقليدي

بحسب ما أورد موقع CNN بالعربية فإن هناك أقمشة فاخرة تنتجها المصانع اليابانية، وهناك أيضًا القماش الإيطالي، والفرنسي، والإنجليزي، وجميعهم مناسبون لارتداء الزي السعودي التقليدي.

كيفية انتقاء نوع القماش

في حين أن الأنواع السابقة تتميز جميعها بالأناقة، إلا أنه يجب أخذ عوامل المناخ والطقس بالاعتبار، على سبيل المثال، فإنه في المناطق الساحلية، يجب الابتعاد عن البوليستر؛ لأنه يزيد التعرّق ويحبس الهواء، والأفضل انتقاء القطن الطبيعي؛ لأنه يتميّز بمقاومة الرطوبة، والنعومة، والبرودة.

اختيار الألوان

في الصيف، يُفضل ارتداء الأقمشة البيضاء والسكري الفاتح، والألوان الفاتحة التي تميل للأخضر والترابي بشكل عام.

أما في فصل الشتاء، يُفضل ارتداء الأقمشة المصنوعة من الصوف الخالص الثقيل أو الأقمشة ذات الوبر الناعم الثقيل، إذا كانت الأجواء باردة جدًا.

وفي الربيع، يُنصح بلبس الصوف بنسبة 40% أو ارتداء الثياب الصيفية مع الجاكيت أو السديري الصوف، مع ارتداء الأشمغة الحمراء والشال الكشميري، علمًا أنه من بين أشهر الشالات، هناك شال صوف الماعز الجبلي المارينو، وشال كشميري باشمينا الذي يُغزل ويُنسج ويُحاك بواسطة اليد، وينفذ الشال حرفيون اختصاصيون ذوو خبرة كبيرة في منطقة كشمير والهند.

اختيار العقال المناسب

يعتمد اختيار العقال على مقاس قطر دائرته، وتعد طبيعة وتكوين محيط الرأس عاملًا رئيسيًا، ويتم تحديده من خلال تجربة عينات ومقاسات مختلفة، لكن يجب أيضًا أخذ سماكته في الاعتبار، والسمك المناسب هو الذي يبلغ 5 سنتيمترات حيث يتناسق مع جميع أحجام الرؤوس ومختلف الأعمار أيضًا.