أصدرت وزارة الصحة عددًا من النصائح بشأن التغلب على آلام الأذن الذي تصيب بعض المسافرين عند ارتفاع الطائرة.

وأوضحت أن آلام الأذن عند الصعود للطائرة يرجع إلى التغير السريع في الارتفاع الجوي مما يزيد من الضغط داخل الأذن، ويسبب الألم.

نصائح لتجنب آلام الأذن في الطائرة:

وأشارت إلى عددٍ من النصائح لتجنب ذلك الألم وهي:

ـ التثاؤب المتكرر.

ـ المضغ والبلع أثناء الارتفاع بالطائرة أو الهبوط.

ـ تجنب النوم أثناء الإقلاع أو الهبوط.

ـ عدم السفر بالطائرة إن كنت مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية، أو احتقان الأنف.

ـ استخدام سدادات الأذن للعمل على موازنة الضغط.

ـ استخدام مزيلات الاحتقان قبل السفر بحوالي 30 دقيقة على الأقل.

3 نصائح لمريض السكري قبل السفر:

وفي وقت سابق؛ أصدرت وزارة الصحة عددًا من النصائح لمرضى السكري، لخفض نسب السكر في الدم.

وأوضحت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر؛ عددًا من التعليمات يجب اتباعها قبل السفر، أهمها:

ـ مقابلة الطبيب الخاص لأخذ تقرير عن الحالة والاستشارة قبل السفر.

ـ زيارة اختصاصي التغذية لأخذ النظام الغذائي المناسب.

ـ تجهيز حقيبة السكري، ويجب أن تحتوي على (كميات كافية من أدوية السكر سواء أقراص أو حقن الإنسولين، وحافظة ثلج صغير “ترمس” لحفظ الإنسولين، وجهاز قياس السكر، وكميات من السكر لاستعماله عند الحاجة).