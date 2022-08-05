وجهت الإدارة العامة للمرور 5 نصائح للطلاب عند الجلوس في مقاعدهم المخصصة لهم في الحافلات المدرسية، ما يساهم في تعزيز سلامتهم، ويقلل من الحوادث المرورية.

نصائح المرور للطلاب

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، “أبناءنا الطلاب لسلامتك أثناء تنقلك في الحافلة المدرسية، عليك بربط حزام الأمان، وعدم الاندفاع لركوب الحافلة إلا في حالة وقوفها بشكل تام”.

كما دعا المرور الطلاب إلى الالتزام بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم، وعدم إخراج اليد من النافذة. وبالإضافة إلى ذلك، ناشدتهم بالتأكد من خلو الطريق من المركبات قبل عبورهم.

بدء العام الدراسي الجديد

وبدأ اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد 1444هـ، حيث انتظم الطلاب والطالبات في مدارس المملكة، مؤكدين فرحتهم بالعودة للدراسة والالتقاء بمعلميهم، فيما استقبلتهم المدارس بالورود والهدايا.