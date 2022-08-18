لا تزال جماهير النادي الأهلي تُطالب برحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي ورحيل موسى المحياني من منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

وكان الراقي هبط إلى دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” للمرة الأولى في تاريخه، وسط غضب عارم من جماهير الراقي التي طالبت منذ شهرين برحيل إدارة النفيعي والمحياني، وسط رفض النفيعي بتنفيذ المطلب.

وتناقلت جماهير الراقي مؤخرًا تصريحات خالد العيسى العضو الذهبي بالنادي عن وضع الفريق ومصير إدارة النفيعي.

جماهير الأهلي لم تقتنع بقصة الـ50 مليون ريال !

وكان العيسى قال: إن النفيعي يرفض الرحيل عن رئاسة النادي مضيفًا أنه مستعد لدفع 50 مليون ريال لحل كل مشاكل الفريق بشرط أن يُصبح رئيس النادي الجديد بحسب “الرياضية”، مما جعل جماهير الأهلي ترفض تصديق حديثه بسبب سماعها عن الكثير من الوعود لحل أزمات الفريق منذ عهد إدارة عبدالإله مؤمنة، ولكن لم يحدث أي جديد مما جعل الجماهير تفقد الثقة في أي شخص ينوي الترشح للنادي.

يذكر أن كلًّا من حسين المقهوي والمقدوني أليوسكي والسوري عمر السومة وعبدالله حسون والبرازيلي كارلوس إدواردو غادروا الراقي بعد هبوطه لدوري يلو.