قبل انطلاق الموسم الجديد تفاجأ جمهورا النصر والاتحاد باحتمالية فرض غرامة مالية قدرها 50 مليون ريال بقرار من الفيفا على أحد الناديين.

القانوني الرياضي أحمد الأمير كشف الكواليس قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “قبل 8 أشهر، أوضحنا وجود قرار يخص أحد اللاعبين الأجانب بمبلغ 50 مليون ريال تقريبًا كغرامة وهي قيمة إنهاء العقد بدون سبب مشروع مع منع التسجيل، الآن تأكد ذلك”.

تفاصيل ما حدث مع حمدالله وبريجوفيتش

ما قاله الأمير ينطبق على الناديين، حيث أعلن النصر يوم 23 نوفمبر الماضي عن فسخ العقد مع لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله مما جعل الأخير يتقدم بشكوى إلى الفيفا بسبب عدم وجود سبب مشروع للفسخ.

أيضًا الاتحاد قام بنفس الأمر وفسخ العقد مع الصربي ألكسندر بريجوفيتش مما جعل الأخير يتقدم بشكوى إلى الفيفا يطالب فيها بمستحقات تصل قيمتها لـ 45 مليون ريال.

يذكر أن بريجوفيتش لعب مع العميد خلال الفترة من 2019 إلى 2021، ورحل عن العميد بعد فسخ العقد منضمًا لأحد أندية الدوري الأسترالي.