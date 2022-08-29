شهدت الجولة الأولى من دوري روشن السعودي منافسة قوية بين الفرق، أملًا في التألق وتحقيق انطلاقة مميزة في المسابقة.

نصف أهداف دوري روشن في بداية الشوطين

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موعد تسجيل الأهداف ضمن منافسات الجولة الأولى، مؤكدًا أن 50% من الأهداف سُجلت في بداية الشوطين.

وتم تسجيل 4 أهداف في الربع ساعة الأولى من المباريات، و5 أهداف من الدقيقة 46 وحتى 60، تم إحراز 3 أهداف من الدقيقة 16 وحتى 30، وسُجل هدفين خلال الفترات التالية “31 – 45″، “61 – 75″ و”76 – 90”.

جدول ترتيب الدوري بعد الجولة الأولى

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الأولى، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الشباب، الهلال، التعاون، الطائي، أبها، النصر وضمك.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز التاسع بدون رصيد، يليه كل من؛ الاتفاق، الفيحاء، الوحدة، الفتح، الخليج، الباطن والعدالة.