أصدرت وزارة الحج والعمرة عددًا من النصائح بشأن آداب تناول ماء زمزم في الحرمين الشريفين.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تجربة أداء العمرة تكتمل بشرب ماء زمزم”.

وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على التضلع بماء زمزم، والتضلع هو الامتلاء بالشرب حتى الشعور بالشبع، كما قال صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، وإنها طعام طعم، وشفاء سقم.

آداب شرب ماء زمزم

وأشارت إلى أن آداب شرب ماء زمزم تتمثل في:

ـ التأني.

ـ عدم مزاحمة الآخرين ما يدل على الوعي.

ـ إيثار المسنين والنساء والأطفال، فهذا كرم منك.

ـ تجنب تدفق الماء وانسكابه على الأرض.

ـ التخلص من الأكواب في السلال، المخصصة، فهذا رقي وتحضر.

ـ الوضوء في الأماكن المخصصة خارج المسجد الحرام، ما يحافظ على نظافة الحرم.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

يذكر أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن نجح بامتياز في إثراء التجربة الدينية والثقافية وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتيسير استضافة قاصدي الحرمين، لإثراء التجربة الدينية والثقافية من خلال تهيئة المواقع السياحية والثقافية، فضلًا عن عكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين.

رفع مستوى الخدمات

وتتسارع خطى رئاسة الحرمين الشريفين لخدمة القاصدين والمعتمرين في المسجد الحرام بهدف رفع مستوى الخدمة والجودة والإتقان والتميز التشغيلي، ويؤكد الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس على أهمية برنامج خدمة ضيوف الرحمن لخدمة المعتمرين وإضفاء تجربة إيمانيةً تحولية لضيوف الرحمن والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للقاصدين.