من استكشاف الحياة البحرية إلى تجربة ألعاب الواقع الافتراضي، إليك 6 أمور ومغامرات تخلق لك تجربة لا تنسى وذكريات رائعة، يمكنك القيام بها في السعودية مع عائلتك وأصدقائك قبل نهاية الصيف، بحسب TripAdvisor.

1- أملج

تحبس جزر المالديف الأنفاس وتخطف العقول، وتنافس أملج في السعودية هذه الوجهة الشهيرة وذلك مع المياه الفيروزية الصافية والرمال البيضاء الشبيهة بالحرير، فهي وجهة لا بد من زيارتها إذا كنت تبحث عن إقامة مريحة.

2- الغوص

الغوص في جدة من أكثر خطط المغامرات إثارة، حيث يمكنك استكشاف أكثر أنواع الحياة البحرية ندرة في البحر الأحمر.

3- التخييم

يمكنك الهروب من حرارة المدينة والذهاب للتخييم طوال الليل في جبل اللوز الذي يبلغ ارتفاعه 2580 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهي الوجهة المثالية للمغامرة ومحبي الطبيعة في السعودية.

4- ألعاب الواقع الافتراضي

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالأنشطة الممتعة مع أطفالك قبل بدء الدراسة، فقم بزيارة Zero Latency في الرياض لتلعب ألعاب الواقع الافتراضي.

5- الحياة الليلية

إذا كنت من محبي الحفلات فإن الدي جي الفرنسي سنيك يقدم عرضًا يوم 25 أغسطس في الرياض، كما سيصعد المطرب المصري عمرو دياب على المسرح يوم 27 أغسطس في جدة.

6- الأنشطة الثقافية

إذا كنت مهتمًا بالفن والثقافة، فقد ترغب في زيارة إثراء الظهران، فلديها معارض وورش عمل متنوعة من شأنها توسيع معرفتك الثقافية.