تزداد درجات الحرارة ارتفاعًا في فصل الصيف، ويزداد معها احتياج الجسم للماء والسوائل؛ ما يجعل في بعض الفواكه، خيارًا مناسبًا لوجبة صحية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هناك بعض الفواكه غنية بكميات الماء؛ منها البرتقال والخوج؛ إذ يمثل الماء 87% من وزنهما.

كما لفتت إلى أن الفراولة والبطيخ تبلغ نسبة المياه فيهما 91%، في الوقت الذي تصل فيه نسبة المياه في التفاح 84%.

وأكدت الوزارة على أن الفواكه خيار صحّي كوجبة خفيفة، ناصحة بالحرص على أخذ الاحتياج المعتدل منها.

تحذير من الفواكه المجففة

وفي وقت سابق؛ أوضح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن الفاكهة المجففة تحتوي على قدر كبير من السكريات أكثر من الفواكه الطازجة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “أي فاكهة مجففة ستكون سكرياتها عالية، أعلى من الطازجة، سواء التمر أو التين أو أي غذاء مجفف”.

وتابع: “لأن الطازج غني بالرطوبة والماء، أما المجفف فسيفقد الماء وللسوائل البينية، بسبب الجفاف؛ وبالتالي سيتركز الغذاء والسكر أكثر لأن تبخر الماء أو جفاف الفاكهة طرد الماء وحل محله السكريات”.

سكريات عالية

وأكمل: “كمية السكر لا تتغير في الفاكهة لكن الذي يتغير هو الوزن والحجم والكمية الذي تتناوله إذا تناولت ١٠٠ جرام طازج قد يكون السائل المائي ٥٠٪ منه(مثلاً) وبالتالي: تتناول 50جرام فاكهة السكرية أو التمر أو التين،(و50جرام ماء)، لكن إذا تتناولها مجففة فهذا يعني أنك تتناول١٠٠جرام صافٍ بسكرياتها”.

كما أدرج صورة توضح السعرات الحرارية لكل فاكهة؛ مغردًا: “هنا جدول تقريبي لقياس السعرات! مفيد لإعطاء صورة تقريبية لمعرفك السعرات الحرارية لبعض الفواكة، ويوضح أيضاً السعرات الحرارية في التمر مقارنةً بغيرها من الثمار؛ مع الأخذ بالاعتبار اختلاف حجم الحبة بين الأنواع”.