انتهت مباراة برشلونة الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي الودية بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق، وذلك لدعم أحد الأشخاص المصابين بمرض عضلي.

ملخص مباراة برشلونة ضد مانشستر سيتي:

وبدأت المباراة بضغط من قبل لاعبي مانشستر سيتي حيث تمكن ألفاريز من إحراز الهدف الأول للسيتي بالدقيقة الـ21، ثم تعادل الجابوني بيير أوباميانج للفريق الكتالوني في الدقيقة الـ 29.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن النادي الكتالوني من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب فرينكي دي يونج بالدقيقة الـ66، ثم تعادل بالمير لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ70.

وفي الدقيقة الـ80، أضاف ممفيس ديباي الهدف الثالث للنادي الكتالوني، ثم سجل الجزائري رياض محرز هدف التعادل لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ98.