أكدت وزارة السياحة أن نظام السياحة الجديد يساهم في تقديم الحلول والتسهيلات لتحقيق مستهدفات إستراتيجية السياحة الوطنية.

مواجهة المخاطر:

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن أبرز ما يتضمنه النظام هو اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في المرافق السياحية لمواجهة المخاطر بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لتوفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة، وأيضًا تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للاستشارات السياحية ومرافق الضيافة والأنشطة السياحية الموجودة من خلال مركز خدمة شامل ومنصة إلكترونية موحدة.

خطة القوى العاملة:

وضمن مستهدفات نظام السياحة وضع خطة القوى العاملة السنوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين والمعايير اللازمة من الجهة المختصة بناء على تصنيف منظمة السياحة العالمية، مع تفعيل تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة مستقبلًا، وسادسًا حماية سمعة السياحة في المملكة والوجهات والمقومات السياحية وإبراز قيمتها وأهميتها.

الموافقة على نظام السياحة:

ووافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، على نظام السياحة.