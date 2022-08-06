وجه الأمن العام بعض النصائح البسيطة للمواطنين لحماية معلوماتهم الشخصية ما يسهم في الحد من وقوعهم ضحايا للمحتالين.

طرق حديثة للاحتيال

وقال الأمن الوطني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن المحتالين يبتكرون طرقًا حديثة وغير معتادة للإيقاع بضحاياهم، لذلك عليك حماية معلوماتك الشخصية بخطوات بسيطة.

6 خطوات بسيطة للوقاية من المحتالين

وتتمثل هذه الخطوات في مراقبة كشف الحساب المصرفي، واستخدام كلمات مرور قوية وتحديثها باستمرار، فضلا عن دعوته المواطنين لعدم فتح المرفقات أو الروابط غير الموثوق بها، إلى جانب التأكد من صحة عناوين URL لمواقع الويب قبل الضغط عليها.

كما حذر المواطنين من إعطاء معلومات شخصية ما لم تكن آمنة، مشيرا إلى أنه من الضروري تحديث نظام التشغيل للأجهزة الذكية والحاسب الآلي.

وللإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، نوه الأمن الوطني بضرورة مراجعة المواطنين أقرب مركز شرطة، أو الإبلاغ من خلال تطبيق “كلنا آمن” أو الاتصال على 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض و 999 في باقي مناطق المملكة.