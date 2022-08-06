استعرضت وزارة التجارة خطوات لتجنب النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة التجارة على موقع تويتر إنفوجراف يوضح الخطوات اللازمة لتجنب النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية، وهي كما يلي:

تجنب النصب والاحتيال:

– التحقق من موثوقية المتجر وامتلاكه سجلًا تجاريًّا أو وثيقة عمل حر.

– الامتناع عن إتمام أي عملية دفع تتم خارج الموقع الإلكتروني للمتجر.

– عدم التعامل مع أي روابط للدفع الإلكتروني مرسلة على الواتساب أو منصات التواصل.

– الحذر من القيان بأي تحويلات بنكية لحسابات مجهولة.

– عدم تزويد أي طرف آخر ببيانات البطاقة البنكية (رقم البطاقة، تاريخ الانتهاء، رمز ccv) أو رمز التحقق لإتمام العملية.

– التثبيت من صحة التخفيضات والعروض غير النظامية خصوصًا في المتاجر غير المعروفة.