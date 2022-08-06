أكدت وزارة السياحة أن نظام السياحة الجديد يضمن جودة الخدمات المقدمة للسائح والزائر وحماية حقوقهم.
ضمان حقوق السائح:
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن النظام يضمن حقوق السائح وتعويضه عن الخسائر وبه تدرج في إيقاع العقوبات على كل من يخالف أحكام النظام.
عقوبات:
ولفتت إلى أنه يعاقب كل من يخالف أحكام نظام السياحة الجديد أو لوائحه التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
– الإنذار.
– إغلاق المرفق السياحي أو جزء منه إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا.
– تخفيض التصنيف.
– تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز السنة.
– إلغاء الترخيص.
– غرامة لا تزيد على مليون ريال.
اترك تعليقاً