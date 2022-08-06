أكدت وزارة السياحة أن نظام السياحة الجديد يضمن جودة الخدمات المقدمة للسائح والزائر وحماية حقوقهم.

ضمان حقوق السائح:

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن النظام يضمن حقوق السائح وتعويضه عن الخسائر وبه تدرج في إيقاع العقوبات على كل من يخالف أحكام النظام.

عقوبات:

ولفتت إلى أنه يعاقب كل من يخالف أحكام نظام السياحة الجديد أو لوائحه التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

– الإنذار.

– إغلاق المرفق السياحي أو جزء منه إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا.

– تخفيض التصنيف.

– تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز السنة.

– إلغاء الترخيص.

– غرامة لا تزيد على مليون ريال.