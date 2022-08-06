أوضح مجلس شؤون الأسرة أن اضطرابات النوم مشكلة تعيق راحة كبار السن الجسدية والنفسية، وللأسرة دور كبير في مساعدتهم على تجاوزها.
وأشار المجلس إلى أن 28% من كبار السن يعانون من مشاكل اضطراب النوم خلال ساعات الليل.
سبب اضطراب النوم:
وقال المجلس، عبر حسابه في “تويتر”: إن هناك العديد من العوامل التي تسبب اضطرابات النوم لدى كبار السن كالتالي:
– انقطاع النفس والاختناق أثناء النوم بشكل متكرر بسبب زيادة الوزن
– الحركات الاهتزازية المفاجئة في عضلة القدم
– التفكير بشكل متزايد والقلق
– الأمراض المزمنة
– الإسراف في تناول الأدوية المسكنة للحساسية والصداع
– تناول محتويات الكافيين، مثل القهوة والشاي بشكل مفرط
طرق تحسين النوم:
ونصح مجلس شؤون الأسرة، ببعض الإجراءات لتحسين المعدل الطبيعي للنوم كالتالي:
– تحديد موعد نوم واستيقاظ بصورة منتظمة
– ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًّا
– الحرص على التنزه واستنشاق الهواء النظيف
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