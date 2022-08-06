أوضح مجلس شؤون الأسرة أن اضطرابات النوم مشكلة تعيق راحة كبار السن الجسدية والنفسية، وللأسرة دور كبير في مساعدتهم على تجاوزها.

وأشار المجلس إلى أن 28% من كبار السن يعانون من مشاكل اضطراب النوم خلال ساعات الليل.

سبب اضطراب النوم:

وقال المجلس، عبر حسابه في “تويتر”: إن هناك العديد من العوامل التي تسبب اضطرابات النوم لدى كبار السن كالتالي:

– انقطاع النفس والاختناق أثناء النوم بشكل متكرر بسبب زيادة الوزن

– الحركات الاهتزازية المفاجئة في عضلة القدم

– التفكير بشكل متزايد والقلق

– الأمراض المزمنة

– الإسراف في تناول الأدوية المسكنة للحساسية والصداع

– تناول محتويات الكافيين، مثل القهوة والشاي بشكل مفرط

طرق تحسين النوم:

ونصح مجلس شؤون الأسرة، ببعض الإجراءات لتحسين المعدل الطبيعي للنوم كالتالي:

– تحديد موعد نوم واستيقاظ بصورة منتظمة

– ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًّا

– الحرص على التنزه واستنشاق الهواء النظيف